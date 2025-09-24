İSTANBUL 26°C / 18°C
Spor

Isak siftah yaptı! Liverpool turu geçti

İngiltere Lig Kupası 3. tur maçında Liverpool sahasında Southampton'ı ağırladı. Anfield Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı ve adını bir üst tura yazdırdı.

HABER MERKEZİ24 Eylül 2025 Çarşamba 01:18 - Güncelleme:
Isak siftah yaptı! Liverpool turu geçti
İngiltere Lig Kupası 3. tur maçında Liverpool sahasında Southampton'ı ağırladı.

Anfield Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı ve adını bir üst tura yazdırdı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Alexander Isak ve 85. dakikada Hugo Ekitike kaydederken konuk ekibin golü ise 76. dakikada Shea Charles'dan geldi.

ISAK'TAN SİFTAH

Takımının ilk golünü atan Alexander Isak, Liverpool formasıyla ilk kez ağları havalandırmış oldu.

EKİTİKE KIRMIZI GÖRDÜ

Liverpool'da Hugo Ekitike, attığı golden 1 dakika sonra formasını çıkararak sevinmesi sebebiyle 2. sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu karşılaşmayla birlikte Liverpool, İngiltere Lig Kupası'nda tur atlayan taraf oldu.

