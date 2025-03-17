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Spor

Isco için Premier Lig devi devrede

Beşiktaş'ın da transfer gündeminde olduğu iddia edilen Real Betis'in yıldızı Isco'nun İspanyol kulübünden ayrılabileceği iddia edildi.

HABER MERKEZİ17 Mart 2025 Pazartesi 12:48 - Güncelleme:
Isco için Premier Lig devi devrede
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Transfer dömeninde adı zaman zaman Beşiktaş'la da anılan Isco'nun gelecek yaz Real Betis'ten ayrılabileceği ileri sürüldü.

Uzun yıllar Real Madrid formasını giydikten sonra Temmuz 2023'te Real Betis'e transfer olan İspanyol yıldız, bu sezon gösterdiği başarılı performansla yeniden LaLiga'nın en dikkat çeken oyuncularından biri haline geldi.

Betis'in yıldızının yükselen form grafiği, Unai Emery'nin teknik direktörlüğünü, Monchi'nin ise sportif direktörlüğünü yaptığı Aston Villa'yı da etkisi altına aldı.

El Nacional'de yer alan habere göre; Aston Villa, Isco'yu bu yaz kadrosuna katmak için teklif yapmaya hazırlanıyor.

Haberde, 32 yaşındaki futbolcunun Betis'te kendini rahat hissettiği ve ayrılma ihtimalinin düşük göründüğü vurgulansa da İngiliz ekibinin teklifinin Isco'nun geleceğini yeniden gözden geçirmesine neden olabileceği ifade edildi.

Unai Emery'nin, Isco'ya büyük hayranlık duyduğu ve yıldız futbolcunun profilinin, oyun tarzına mükemmel bir şekilde uyacağını düşündüğü kaydedildi.

Aston Villa Sportif Direktörü Monchi'nin ise Isco'nun transferini tamamlamak için çabaladığı ve İngiliz kulübün, İspanyol orta saha oyuncusunu cezbedebilecek kazançlı bir sözleşme teklif etmeye hazır olduğu belirtildi.

İsco'nun geleceğine ilişkin müzakerelerin önümüzdeki haftalarda ilerlemesi beklenirken, futbolcunun Aston Villa'nın teklifini kabul edip etmeyeceği bir süre daha gündemi meşgul edeceğe benziyor.

Real Betis ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Isco, bu sezon 19 maçta 9 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

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