İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mart 2025 Salı / 12 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,5913
  • EURO
    39,996
  • ALTIN
    3433.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Isco, milli takıma geri dönüyor

İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis'te başarılı bir performans ortaya koyan Isco, İspanya Milli Takımı'na geri dönmeye hazırlanıyor.

11 Mart 2025 Salı 17:41 - Güncelleme:
Isco, milli takıma geri dönüyor
ABONE OL

Real Betis forması giyen Isco, beş yıllık aranın ardından İspanya Milli Takımı'na geri dönmeye hazırlanıyor.

Marca'da yer alan habere göre, İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, Hollanda ile oynanacak Uluslar Ligi maçlarının aday kadrosunu cuma günü açıklayacak.

Luis de la Fuente'nın açıklayacağı aday kadroda Isco'nun da yer alması bekleniyor. 32 yaşındaki futbolcu, aday kadroda yer alması durumunda beş yıl aranın ardından milli takıma dönmüş olacak.

Real Betis'te bu sezon 17 maçta süre bulan Isco, 7 gol attı ve 3 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.