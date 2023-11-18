Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Fenerbahçe, Süper Lig'de liderliğini sürdürüyor. Kadroda beklentilerin altında kalan isimlerle yollarını ayırmaya hazırlanan sarı lacivertliler, ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor. Avrupa'da da başarı hedefleyen sarı lacivertli kulübün orta saha, savunma ve hücum hattına takviye yapması bekleniyor.

THOMAS PARTEY'DEN KÖTÜ HABER!

Orta sahasına yıldız bir isim getirmeyi planlayan sarı lacivertlilerde işler yolunda gitmiyor. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in yıldız oyuncusu Thomas Partey'e kancayı takan sarı lacivertlilere, İtalya'dan kötü haber geldi. Fenerbahçe'nin yaz transfer sezonunda ilgilendiği oyuncuyla, ara dönemde tekrar görüşülmesi planlanıyordu. İtalya basını, Serie A devi Juventus'un Ganalı oyuncunun menajerleriyle görüşme yaptığını duyurdu. Yıldız orta sahanın Ocak ayında, İtalya'ya transfer olması bekleniyor.

TİMO WERNER'DE RAKİP ÇIKTI!

RB Leipzig, kulüple özdeşleşen yıldızı Timo Werner'e resmen kendisine kulüp bulması çağrısında bulunmuştu. Fenerbahçe ise bu açıklamanın ardından yıldız golcüyü yakın takibe aldı. Ocak transfer döneminde Batshuayi'nin ayrılacağı söylentilerinin ardından ünlü forveti kadrosuna katmayı düşünen sarı lacivertlilere, İngiltere'den rakip çıktı. İngiliz ve Alman basınında yer alan haberlerde, Timo Werner'in menajeri tarafından Crystal Palace, West Ham United ve Fulham'a önerildiği belirtildi. Aktarılana göre, Crystal Palace ve Fulham'ın şayet bedelsiz bir kiralama formülü olursa Werner'e sıcak baktıklarını ilettiler.

Timo Werner için Leipzig Sportif Direktörü Rouven Schröder, "Werner'in kendisine uygun bir kulüp bulmasını istedik. Hala takımımızın bir parçası. Doğal olarak forma için rekabet edecek. Kariyeri için çok zorlu bir dönemden geçiyor. Ona destek olacağız. Futbol böyledir, yollar her zaman çiçekli olmayabilir. Aklımızda, ilk 11 için düşündüğümüz başka oyuncularımız var. İçerisinde bulunduğumuz durum bu. Werner'e karşı gayet açık ve çok net olduk. Eğer kulübün aklında başka planlar varsa oyuncular da kendi yollarını çizmeli ve bu durumla baş edebilmeli." ifadelerini kullanmıştı.