İşine son verildiğini sosyal medyadan öğrendi!

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara Su Kanalizasyon İşleri (ASKİ) bünyesinde yer alan ASKİ Spor Kulübü'nde yönetimin değişmesinin ardından yapılan değişiklikler dikkat çekti. 8 yıldır ASKİ Spor Kulübü'nde tekvando antrenörlüğü görevini sürdüren 2000 Sidney Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan 4 dünya, 2 Avrupa şampiyonu eski milli tekvandocu Hamide Bıçkın Çetiner, ASKi Spor Kulübü'nün sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla işine son verildiğini öğrendi. Çetiner yapılan davranışın evrensel hiçbir kurala uymadığını belirterek, "Takımı Türkiye Şampiyonası'na götürdüm. Sporcum maçtan çıktı gözleri dolmuş yanıma geldi. 'Hocam sosyal medyada görmeniz gereken bir şey var' dedi. Baktım, sosyal medyadan attıkları hikaye ile işime son vermişler" diye konuştu.

Yeni yönetimle bir türlü iletişim kuramadığını belirten Hamide Bıçkın Çetiner, "Yönetim değiştikten sonra ilk görüştüğümde 'hocam sizi ve başarılılarınızı, takımın başarısını biliyoruz ve böyle bir kadın projesi olması da çok önemli' dediler. 'Bu kadın projesini biz de destekleriz' gibi cümlelerle bir kere benimle konuştular. Ben de teşekkür ettim, sonuçta işimi yapıyorum, ülkeme, branşıma sorumluluklarımın farkındayım. Sonra ben dedikodular duymaya başladım. İletişim kurmaya çalıştım, bu arada Rukiye dünya 3'üncüsü oldu, Gamze olimpiyat kota mücadelesinde finale çıkmıştı, çok da başarılı gidiyorduk. Bunları hem anlatmak hem de acil yapılması gerekenlerden bahsetmek istiyordum ama bir türlü irtibat kuramadım" ifadelerini kullandı.

"SİVAS'TA SPORCULARIMIN BAŞINDAYKEN SOSYAL MEDYADAN ÖĞRENDİM"

Ortada başarılı bir takım varken böyle bir muamele görmesinin kabul edilebilir olmadığını belirten Çetiner, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tamam gönderin de bu takımın bir antrenörü var, ortada başarılı bir takım var. Çalışmak istemiyorsanız da çalışmak istemiyorum de. Ben de baskıya pabuç bırakacak bir insan değilim. Çünkü vazifemi biliyorum. Sonra gittim kulübe Sivas'a şampiyonaya gidilecekti, bana parayı, kartları verdiler. Ben takımı Türkiye Şampiyonası'na götürdüm. Sporcum maçtan çıktı, gözleri dolmuş bir şekilde yanıma geldi ve 'hocam sosyal medyada görmeniz gereken bir şey var' dedi. Baktım, sosyal medyadan attıkları hikaye ile işime son vermişler. Çok sinirlendim, çocuklar bir yandan 'hocam biz ne yapacağız, biz ne olacağız' diyorlardı. Herkesin morali bozuldu ve maçın da ilk günüydü. Hemen orayı da yönettim, hiçbir sorun olmadığını, onların yanlarında olduğumu söyledim. Orada takımımın başında durdum, görevimi yaptım. Döndüm Ankara'ya ama hala ne arayan var ne soran."

"BU NEZAKETSİZLİĞİ VE SAYGISIZLIĞI KABUL ETMİYORUM"

Çetiner, "Bütün dünyada evrensel kurallar var, hala kimse benimle görüşmedi" diyerek, "Din, dil, ırk ayırt etmeksizin sevgi, saygı ve ahlak kavramları önemlidir. 'Seninle çalışmak istemiyorum' dersin, ben de gerekli bilgileri veririm çocuklarla ilgili ve giderim. Görüşmek istediğim halde görüşmeyip, sosyal medya hesabından böyle bir muamele görmek hiç hoş değil. Ortada güzel bir proje ve çalışma vardı. Benim amacım bu projenin ve çocukların zarar görmemesiydi. Ama yapılan bu nezaketsizliği ve saygısızlığı kabul etmiyorum. Geçen cuma günü yayınladılar ve hala benimle görüşmediler. Yüzüme konuşmayacaklarsa maçtan dönmemi bekleselerdi" ifadelerini kullandı.

"KADIN TEKVANDO TAKIMIMIZ ÖZEL BİR PROJEYDİ"

Türkiye'nin tek kadın tekvando takımı olduklarını ve başarılı bir grafik yakaladıklarını sözlerine ekleyen Çetiner, "2011 yılında kadın projesi kurduk. Kadınların hem sporda güçlü olduğunu, hem de tek bir kadın takımı olsun diye pozitif destek amaçlı bu proje takımı kurduk. Benim tek niyetim kadınlarla ilgili başarılı olabilecek bir takımla büyüyen bir çizgi yakalamaktı. Kadın tekvando takımı projemiz özel bir projeydi" dedi.

"OLİMPİYAT YILINDAYIZ, ÖNEMLİ OLAN TÜRK SPORUDUR"

Hamide Bıçkın Çetiner, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 2 sporcu ile temsil edileceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Olimpiyat yılındayız, sporcularımız olimpiyatlara hazırlanıyor. Olimpik, paralimpik iki branşta da sporcumuz gidiyor. Bizim sporcularımızın siyasetle işi olmaz. Onların sadece motivasyona ve desteğe ihtiyaçları var. Önemli olan Türk sporudur. Olimpiyata gidecek sporcular mağdur olmasın, onlar desteklensin istiyorum."