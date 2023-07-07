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Spor

İşitme engelli milli sporcunun hedefi altın madalya

Samsun'da yaşayan işitme engelli milli sporcu Furkan Büyükgöze, Brezilya'da yapılacak İşitme Engelliler Dünya Badminton Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

7 Temmuz 2023 Cuma 15:12 - Güncelleme:
İşitme engelli milli sporcunun hedefi altın madalya
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Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Eskişehir'de düzenlenen milli takım seçmelerinde Konuşan Eller İşitme Engelliler Spor Kulübü Sporcusu Furkan Büyükgöze, birinci olarak milli takıma seçildi.

ART ARDA 8 MAÇ KAZANDI

Furkan Büyükgöze, yaptığı yazılı açıklamada, Brezilya'nın Para de Minas şehrinde 10-25 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 6. İşitme Engelliler Dünya Badminton Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmenin gururunu yaşadığını belirtti.

Eskişehir'de 18 sporcu arasından 8 maçı art arda kazanarak birinci olduğunu ve milli takıma girdiğini vurgulayan Furkan, "Türk bayrağımızı göndere çekerek milli marşımızı okutmak istiyorum. Avrupa şampiyonluğunun ardından şimdiki hedefim dünya şampiyonu olmak. Antrenörlerim Burak Baloğlu ile Mahzar Büyükgöze, Metin Terzi, Sıla Terzi, kulüp başkanımız İlkay Kocabay ile Ebru Baloğlu'na teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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