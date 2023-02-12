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Spor

İskenderunspor Antrenörü Uğur Kurt depremde hayatını kaybetti

Galatasaray, Başakşehir, Karagümrük ve İstanbulspor'da kaleci antrenörlüğü yapan ve son olarak İskenderunspor'da görev alan Uğur Kurt, Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybetti.

IHA12 Şubat 2023 Pazar 16:53 - Güncelleme:
İskenderunspor Antrenörü Uğur Kurt depremde hayatını kaybetti
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Medipol Başakşehir, bir dönem turuncu-lacivertlilerin akademisinde de görev alan İskenderunspor Kaleci Antrenörü Uğur Kurt'un vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Turuncu-lacivertlilerin sosyal medya hesabından Başkan Göksel Gümüşdağ imzalı paylaşılan taziye mesajında, "Akademimizde de görev almış, son olarak İskenderunspor'un kaleci antrenörü olarak çalışan Uğur Kurt'un vefat haberini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Hocamıza Yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" denildi.

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