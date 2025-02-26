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Spor

İskenderunspor kupada yoluna devam ediyor!

TFF 2. Lig ekiplerinden İskenderunspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta konuk olduğu Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ederek Trabzonspor'un ardından grubu 2. sırada tamamladı ve çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

Haber Merkezi26 Şubat 2025 Çarşamba 22:53 - Güncelleme:
İskenderunspor kupada yoluna devam ediyor!
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Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında TFF 2. Lig ekibi İskenderunspor deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaştı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazandı.

İskenderunspor, 5. dakikada Ulaş Zengin ve 7. dakikada Erdem Can Polat'ın golleri ile ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda ev sahibi takım 50. dakikada Muhammed Mert'in penaltıdan golü ile farkı bire indirdi.

Öte yandan Karagümrük'te Ahmet Tarık Tuğyan, 90. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca 2-1 galip gelen İskenderunspor, çeyrek finale yükseldi. Fatih Karagümrük ise kupaya veda etti.

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