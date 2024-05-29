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Spor

İskoç basını duyurdu! Ryan Kent Fenerbahçe'den ayrılıyor

Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan ancak beklenilen performansı bir türlü veremeyen Ryan Kent için ayrılık kapıda. İskoç basınında çıkan haberlere göre oyuncunun yaz aylarında takımdan ayrılması muhtemel gözüküyor. İşte detaylar...

29 Mayıs 2024 Çarşamba 10:43 - Güncelleme:
İskoç basını duyurdu! Ryan Kent Fenerbahçe'den ayrılıyor
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Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan Ryan Kent ile yaz transfer sezonunda yollar ayrılacak.

İskoç basını, Ryan Kent'in sarı-lacivertli takımdaki serüveninin sonuna geldiğini yazdı.

"footballscotland. co.uk" haberinde şu ifadelere yer verdi: "Ryan Kent'in Fenerbahçe'deki kabusu sona erecek. Glasgow'dan ayrıldıktan sonraki senesi onun için iyi geçmedi. Yaz aylarında İskoçya'ya dönmesi muhtemel."

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'de bu sezon 18 resmi maçta forma giyen 27 yaşındaki futbolcu Ryan Kent, 1 gol ve 2 asistlik performans ile skora katkı verdi.

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