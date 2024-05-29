Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan Ryan Kent ile yaz transfer sezonunda yollar ayrılacak.

İskoç basını, Ryan Kent'in sarı-lacivertli takımdaki serüveninin sonuna geldiğini yazdı.

"footballscotland. co.uk" haberinde şu ifadelere yer verdi: "Ryan Kent'in Fenerbahçe'deki kabusu sona erecek. Glasgow'dan ayrıldıktan sonraki senesi onun için iyi geçmedi. Yaz aylarında İskoçya'ya dönmesi muhtemel."

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'de bu sezon 18 resmi maçta forma giyen 27 yaşındaki futbolcu Ryan Kent, 1 gol ve 2 asistlik performans ile skora katkı verdi.