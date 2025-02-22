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Spor

İskoç basınından ilginç değerlendirme! ''Jose Mourinho sempati kaybedecek''

İskoç basını Fenerbahçe'nin son 16 turunda Rangers ile eşlemesinin ardından ilginç bir değerlendirmede bulundu. 2003 UEFA Avrupa Kupası finalinde Porto'nun başında görev alan Portekizli hoca, bu müsabakada Rangers'ın ezeli rakibi Celtic'i yenerek kupayı almıştı. O günden bu güne Rangers taraftarlarının desteğini alan Jose Mourinho'nun bu eşleşmenin ardından sempatisini kaybedebileceğini yazdı. İşte detaylar...

AKŞAM22 Şubat 2025 Cumartesi 09:14 - Güncelleme:
İskoç basınından ilginç değerlendirme! ''Jose Mourinho sempati kaybedecek''
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UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Turu eşleşmeleri belirlendi. Anderlecht'i eleyen Fenerbahçe'nin rakibi Rangers oldu. Kanarya ilk maçı 6 Mart'ta İstanbul'da, rövanş karşılaşmasını 13 Mart'ta İskoçya'da oynayacak. Avrupa Ligi son 16 turu yanı sıra Fenerbahçe'nin çeyrek final ve yarı finaldeki muhtemel rakipleri de netlik kazandı. Sarı-Lacivertliler çeyrek finale kalması halinde Roma-Athletic Bilbao eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Fenerbahçe, son 16 turu ve çeyrek finalin ardından yarı finale kalması durumunda Real Sociedad, Manchester United, FCSB ya da Lyon'la eşleşecek.

Kanarya, finali hedefliyor. İskoç basını, Jose Mourinho'nun Rangers'a rakip olmasını ilginç bir şekilde değerlendirdi. 2003 UEFA Avrupa Kupası finalinde Porto'nun başında görev alan Portekizli hoca, bu müsabakada Rangers'ın ezeli rakibi Celtic'i yenerek kupayı almıştı. Ülke basınında bu detaya değinildi ve Mourinho'nun o günden bu güne Rangers taraftarının desteğini aldığı belirtildi. Fakat bu eşleşmeyle birlikte tecrübeli çalıştırıcıya duyulan sempatinin kaybedilebileceği vurgulandı.

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