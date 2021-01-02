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Spor

İskoç derbisinde Rangers, Celtic'i tek golle devirdi

İskoçya 1. Futbol Ligi'nde iki Glasgow ekibinin karşılaştığı 'Old Firm' derbisini, Celtic'i 1-0 yenen Rangers kazandı.

AA02 Ocak 2021 Cumartesi 19:23 - Güncelleme: 02 Ocak 2021 Cumartesi 19:23
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Bu sezon elde ettiği sonuçlarla ligin açık ara favorisi konumuna gelen namağlup lider Rangers, rakibi Celtic'i ligin 22. haftasında Ibrox Stadı'nda konuk etti.

İlk yarısı golsüz geçen mücadelede Rangers, Callum McGregor'un 70. dakikada kendi kalesine attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti. Celtic'te Nir Bitton, 62. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Rangers, 62 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. Son 9 sezondur üst üste şampiyonluğa uzanan Celtic ise 3 maç eksiği ve 43 puanla ikinci sırada kaldı.

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