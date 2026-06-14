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Spor

İskoçya, Dünya Kupası'nda 36 yıl sonra galibiyet yaşadı

2026 Dünya Kupası C Grubu ilk hafta karşılaşmasında İskoçya, Haiti ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi İskoçya, 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.

HABER MERKEZİ14 Haziran 2026 Pazar 06:10 - Güncelleme:
İskoçya, Dünya Kupası'nda 36 yıl sonra galibiyet yaşadı
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2026 Dünya Kupası C Grubu ilk haftasında İskoçya, Haiti ile karşı karşıya geldi. Tek golün atıldığı mücadeleyi İskoçya, 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.

İskoçya'ya galibiyeti getiren golü 28. dakikada John McGinn kaydetti.

Son Dünya Kupası galibiyetini 1990'da İsveç'e karşı alan İskoçya, 36 yıl sonra tekrar bu sevinci yaşadı.

Bu sonucun ardından İskoçya, 3 puanla grup lideri oldu. Haiti ise ilk maçını puansız geçti.

İskoçya, bir sonraki maçında Fas ile karşılaşacak. Haiti ise aynı gün Brezilya ile karşı karşıya gelecek.

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