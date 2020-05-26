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Spor

İskoçya ekibinden eşi görülmemiş uygulama! Gary Maley'in kaderi Twitter'a bağlı

İskoçya Premier Lig ekiplerinden Livingston, 37 yaşındaki file bekçisi Gary Maley'nin takımda kalıp kalmayacağına taraftarların karar vermesi için Twitter'da anket başlattı. Maley'nin kaderi anket sonucuna göre belli olacak.

İHA26 Mayıs 2020 Salı 00:19 - Güncelleme: 26 Mayıs 2020 Salı 00:30
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İskoçya Premier Lig ekiplerinden Livingston, daha önce eşine rastlanmamış bir uygulamayla tecrübeli kaleci Gary Maley’in takımda kalıp kalmayacağına karar verecek. Kulübün resmi Twitter hesabından oylama yapan İskoç kulübü, çıkacak sonuca göre Maley’yle yola devam edip etmeyeceğine karar verecek. 48 saat boyunca sürecek olan ankete 4 saatte 90 bin oy verilirken, katılanların yüzde 65’i Gary Maley’in kulüpte kalmasından yana oy kullandı. "Sizlere kaleci Gary Maley’nin geleceği hakkında karar verme şansı tanıyoruz" diyerek anketi başlatan Livingston, "Önümüzdeki ay sözleşmesi bitecek olan kalecinin kulüpte kalıp kalmamasına sizler karar vereceksiniz" ifadelerini kullandı.

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