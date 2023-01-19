İskoçya Kupası'nın yayıncı kuruluşu belli oldu

Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, Avrupa'nın maçlarını seyircisiyle buluşturmaya devam ediyor. İskoçya Futbol Federasyonu Challenge Kupası maçları Tivibu'dan naklen yayınlanacak. Avrupa kupalarındaki başarılarıyla adından söz ettiren ve İskoçya Kupası'nın geleneksel sahipleri olan Celtic ve Rangers'ın da yer aldığı turnuva, Celtic-Morton mücadelesiyle başlıyor. 21 Ocak Cumartesi günü ilk düdüğün çalacağı mücadele, Tivibu Spor'dan canlı olarak izlenebilecek.

CELTİC 2 YILIN ARDINDAN TEKRAR KUPAYI İSTİYOR

İskoçya'nın köklü takımlarından Celtic, kupa finaline verdiği iki yıllık aranın ardından tekrar kazanmak istiyor. En son 2020 yılında, pandeminin gölgesinde tamamlanan İskoçya Kupası'nı kazanarak müzesini doldurmaya devam eden Celtic, Ange Postecoglou'nun teknik direktörlüğünde kupayı tekrar kaldırmak istiyor. Celtic, İskoçya Kupası'nı 40 kez müzesine götürerek en çok kazanan takım konumunda bulunuyor. Açılış maçı olan Celtic-Morton mücadelesi, 21 Ocak 15.15'te yayınlanıyor.

RANGERS SERİ PEŞİNDE

Avrupa kupalarında gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Rangers, geçtiğimiz yıl kazandığı kupanın ardından tekrar kazanarak kupaya ambargo koymanın peşinde. Michael Beale'in öğrencileri, Celtic'le olan mücadelesinde bu yıl da galip gelerek Celtic'in rekorunu yakalamak istiyor. Rangers, geçtiğimiz yıl Beşiktaş'ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz'ı kadrosuna katmış ve Türkiye'den de yoğun şekilde takip edilen bir takım haline gelmişti. Rangers'ın günün kapanış mücadelesi olan St. Johnstone ile 21 Ocak saat 20.30'da oynayacağı mücadele ve İskoçya Kupası'nın maçları Tivibu Spor'dan yayınlanacak.