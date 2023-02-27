İSTANBUL 20°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Şubat 2023 Pazartesi / 7 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8607
  • EURO
    19,8463
  • ALTIN
    1097.65
  • BIST100
    5058.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İskoçya Lig Kupası'nı Celtic kazandı
Spor

İskoçya Lig Kupası'nı Celtic kazandı

İskoçya Lig Kupası'nın final mücadelesinde Rangers'ı 2-1 mağlup eden Celtic, 21. kez kupayı müzesine götürdü.

AA27 Şubat 2023 Pazartesi 00:22 - Güncelleme:
İskoçya Lig Kupası'nı Celtic kazandı
ABONE OL

"Old Firm" derbisine sahne olan İskoçya Lig Kupası final mücadelesinde Celtic, Rangers'ı 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Glasgow şehrinin iki köklü futbol kulübü, Hampden Park'ta oynanan final mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Kyogo Furuhashi'nin 44 ve 56. dakikadaki golleriyle mücadeleden galibiyetle ayrılan Celtic, kupayı 21. kez müzesine götürmeyi başardı.

27 şampiyonlukla turnuvanın en başarılı takımı olan ancak 2011'den beri kupayı alamayan Rangers'ın golünü ise 64. dakikada Alfredo Morelos kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.