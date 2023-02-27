İskoçya Lig Kupası'nı Celtic kazandı

"Old Firm" derbisine sahne olan İskoçya Lig Kupası final mücadelesinde Celtic, Rangers'ı 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Glasgow şehrinin iki köklü futbol kulübü, Hampden Park'ta oynanan final mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Kyogo Furuhashi'nin 44 ve 56. dakikadaki golleriyle mücadeleden galibiyetle ayrılan Celtic, kupayı 21. kez müzesine götürmeyi başardı.

27 şampiyonlukla turnuvanın en başarılı takımı olan ancak 2011'den beri kupayı alamayan Rangers'ın golünü ise 64. dakikada Alfredo Morelos kaydetti.