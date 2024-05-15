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Spor

İskoçya Ligi'nde şampiyon Celtic!

Celtic, İskoçya Premiership'te bitime 1 maç kala konuk olduğu Klimarnock'u 5-0'lık skorla mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti.

15 Mayıs 2024 Çarşamba 23:36 - Güncelleme:
İskoçya Ligi'nde şampiyon Celtic!
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İskoçya Premiership'te Brendan Rodgers'ın ekibi Celtic deplasmanda Derek McInnes'in yönerimindeki Kilmarnock'u 5-0 mağlup ederek bitime 1 hafta kalan 54. şampiyonluğunu ilan etti.

BBSP Stadyumu'nda oynanan maçta Celtic'in gollerini 5. dakikada Adam Idah, 12. dakikada Daizen Maeda, 35. dakikada James Forrest, 51 ve 71. dakikalarda ise Matt O'Riley kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Premiership Şampiyona Grubu'nun bitimine 1 hafta kala en yakın takipçisi Rangers'ın 6 puan önünde 90 puana ulaşan Celtic, üst üste 3. kez, toplamda ise 54. kez şampiyonluğunu ilan etti.

Kilmarnock ise 55 puanla 4. sırada kaldı. Ligin son haftasında şampiyon Celtic evinde St. Mirren'i konuk ederken, Kilmarnock deplasmanda Dundee FC ile karşılaşacak.

PUAN DURUMU

1- Celtic (90)

2- Rangers (84)

3- Hearts (67)

4- Kilmarnock (55)

5- St. Mirren (47)

6- Dundee FC (41)

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