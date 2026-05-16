İskoçya Ligi'nde şampiyon Celtic! Son dakikada tarih yazdılar

İskoçya Premier Lig'te şampiyonluk grubu son maçında Celtic ile Hearts Celtic Park'ta karşı karşıya geldi.

Maçın 43. dakikasında Hearts, Lawrence Shankland'ın golüyle öne geçerken, ev sahibi 45+4'te Arne Engels'in golüyle karşılık verdi. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlanırken Celtic, Daizen Maeda'nın 87. dakikada attığı golle öne geçti. Konuk ekibin beraberlik golünü aradığı uzatma dakikalarında gelişen kontrada Callum Osmand, 90+8. dakikada skoru belirleyen golü kaydetti. Bu sonuçla Celtic, 56. kez İskoçya Ligi şampiyonu oldu.

CELTİC 'EN ÇOK ŞAMPİYON OLAN' TAKIM ÜNVANINI ALDI

Bu maça kadar ezeli rakibi Rangers'la 55'er şampiyonluk paylaşan Celtic, bu şampiyonluğun ardından 96 yıl sonra İskoçya Ligi'nin 'en çok şampiyon olan takımı' ünvanını tekrar eline aldı.

HEARTS'İN ŞAMPİYONLUK HASRETİ DEVAM ETTİ

41 yıllık Celtic - Rangers hakimiyetini bozmaya çok yaklaşan Hearts, son maçta hayallerini gelecek seneye bıraktı. Son şampiyonluğunu 1959-1960 senesinde alan Hearts'in, 66 yıllık şampiyonluk hasreti devam etti.