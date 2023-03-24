İskoçya Milli Takımı Steve Clarke'dan vazgeçmiyor

İskoçya'da teknik direktör Steve Clarke'ın sözleşmesi 2026'ya kadar uzatıldı



İskoçya Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Steve Clarke'ın sözleşmesi 3 yıl uzatıldı.

İskoçya Futbol Federasyonu, 59 yaşındaki teknik adam ile 2026 yılına kadar sürecek yeni kontrat imzalandığını duyurdu.

Daha önce West Bromwich Albion, Reading ve Kilmarnock'ta görev alan deneyimli İskoç çalıştırıcı, Newcastle United'da geçici teknik direktörlük yapmıştı. Clarke, 2019'da başına geçtiği İskoçya'yı 2020 Avrupa Şampiyonası'na taşımıştı.

TECRÜBELİ ÇALIŞTIRCI BİR DÖNEM CHELSEA FORMASI GİYMİŞTİ

Futbol hayatına İskoçya'nın St. Mirren altyapısında başlayan ve ilk profesyonel kariyerine burada başlamıştı. 1987-1998 yılları arasında Chelsea forması ile 330 maçta 7 gol bulmuştu.