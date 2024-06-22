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Spor

İskoçya tur için sahaya çıkıyor

EURO 2024 A Grubu 3. ve son maçında yarın gruptan çıkmak isteyen İskoçya ile henüz puanla tanışmamış olan Macaristan mücadele edecek.

AA22 Haziran 2024 Cumartesi 09:48 - Güncelleme:
İskoçya tur için sahaya çıkıyor
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A Grubu 3. ve son maçında yarın İskoçya ile Macaristan karşı karşıya gelecek.

Stuttgart Arena'da yapılacak maç TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakayı Arjantin Futbol Federasyonundan hakem Facundo Tello yönetecek. Tello'nun yardımcılıklarını Gabriel Chade ile Ezequiel Brailovsky üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi Norveç'ten Espen Eskas olacak.

İSKOÇYA'NIN İKİNCİLİK ÜMİDİ SÜRÜYOR

Grupta 1 puanı bulunan İskoçya, ikinci olarak son 16 turuna yükselmek için umutlarını koruyor.

Turnuvadaki ilk maçında Almanya'ya 5-1 yenilen İskoçlar, ikinci müsabakada İsviçre ile 1-1 berabere kaldı. Yarın Macaristan'ı yenmesi durumunda İskoçya, ikincilik için aynı saatte Almanya ile karşılaşacak İsviçre'nin yenilmesini bekleyecek. İsviçre'nin Almanya'dan en az 1 puan alması durumunda İskoçlar, en iyi 4 grup üçüncüsünden biri olmayı bekleyecek.

PORTEOUS CEZALI

İskoçya'da cezalı Ryan Porteous, Macaristan'a karşı forma giyemeyecek.

Almanya ile yapılan açılış maçında kırmızı kart gören Porteous, verilen iki maçlık ceza nedeniyle Macaristan müsabakasını da kaçıracak.

MACARİSTAN PUANLA TANIŞAMADI

A Grubu'nda iki maç sonunda puanı bulunmayan tek takım Macaristan oldu.

Gruptaki ilk müsabakada İsviçre'ye 3-1 yenilen Macarlar, ikinci karşılaşmada Almanya'ya 2-0 mağlup oldu. Henüz puanla tanışamayan Macaristan, yarınki karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp, en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girerek yoluna devam etmeyi hedefliyor.

REKABETTE 10. RANDEVU

İki takım tarihlerinde 10. kez karşı karşıya gelecek.

Daha önce yapılan tamamı dostluk maçı niteliğindeki 9 müsabakada 4 kez İskoçlar, 3 kez de Macarlar mutlu sona ulaştı. İki mücadele de beraberlikle sonuçlandı. İskoçya'nın attığı 17 gole, Macaristan 15 golle karşılık verebildi.

İki ülke tarihlerinde ilk kez A milli takım seviyesinde bir resmi maçta karşılaşacak.

MUHTEMEL 11'LER

İki takımın yarınki mücadeleye şu kadrolar ile çıkması bekleniyor:

İskoçya: Gunn, Hendry, Hanley, McKenna, Ralston, McGregor, Gilmour, Robertson, McTominay, Adams, McGinn

Macaristan: Gulacsi, Fiola, Orban, Dardai, Bolla, Adam Nagy, Schafer, Kerkez, Sallai, Szoboszlai, Barnabas Varga

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