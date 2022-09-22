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Spor

İskoçya, Ukrayna'yı bozguna uğrattı

UEFA Uluslar B Ligi 1.hafta maçında İskoçya, Ukrayna'yı 3-0 ile geçti.

AA22 Eylül 2022 Perşembe 00:02 - Güncelleme:
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ANKARA (AA) - UEFA Uluslar Ligi'nde İskoçya, konuk ettiği Ukrayna'yı 3-0 yendi.

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle ertelemeli olarak oynanan B Ligi 1. Grup 1. hafta mücadelesinde İskoçya, Glasgow kentindeki Hampden Park'ta Ukrayna'yı ağırladı.

İSKOÇYA LİDERLİĞE YÜKSELDİ

İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin ikinci devresinde ataklarını sıklaştıran İskoçya, 70. dakikada John McGinn, 80. ve 87. dakikalarda Lyndon Dykes'ın ağları sarsmasıyla rakibini 3-0 mağlup etti.

Bu maçın ardından puanını 9'a çıkaran İskoçya, 7 puanlı Ukrayna'yı geçerek grupta liderliğe yükseldi.

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