İskoçya, Ukrayna'yı bozguna uğrattı

ANKARA (AA) - UEFA Uluslar Ligi'nde İskoçya, konuk ettiği Ukrayna'yı 3-0 yendi.

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle ertelemeli olarak oynanan B Ligi 1. Grup 1. hafta mücadelesinde İskoçya, Glasgow kentindeki Hampden Park'ta Ukrayna'yı ağırladı.

İSKOÇYA LİDERLİĞE YÜKSELDİ

İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin ikinci devresinde ataklarını sıklaştıran İskoçya, 70. dakikada John McGinn, 80. ve 87. dakikalarda Lyndon Dykes'ın ağları sarsmasıyla rakibini 3-0 mağlup etti.

Bu maçın ardından puanını 9'a çıkaran İskoçya, 7 puanlı Ukrayna'yı geçerek grupta liderliğe yükseldi.