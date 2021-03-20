İSTANBUL 12°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mart 2021 Cumartesi / 7 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,2161
  • EURO
    8,5947
  • ALTIN
    404.833
  • BIST100
    1528.99
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İskoçya'da derbi heyecanı! Celtic - Rangers
Spor

İskoçya'da derbi heyecanı! Celtic - Rangers

İskoçya 1. Futbol Ligi'nde (Premiership) 2020-21 sezonunun son 'Old Firm' derbisinde Celtic, Rangers'ı yarın konuk edecek.

AA20 Mart 2021 Cumartesi 10:06 - Güncelleme: 20 Mart 2021 Cumartesi 10:06
ABONE OL

Glasgow kenti ekiplerinin karşı karşıya geleceği ligin 32. hafta karşılaşmasında, Celtic, şampiyonluğunu önceki haftalarda ilan eden Rangers'ı Celtic Park'ta ağırlayacak. Tivibu Spor kanalından naklen yayınlanacak derbi, yarın TSİ 15.00'te başlayacak.

Ligde 32 hafta sonunda 88 puan toplayan eski yıldız futbolcu Steven Gerrard'ın çalıştırdığı Rangers, zirveyi garantilemesinin yanı sıra namağlup unvanını da sürdürüyor. Celtic ise 68 puanla ikinci sırada yer alıyor.

İki takım arasındaki önceki lig karşılaşmasını Rangers, 1-0 kazanmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.