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Spor

İskoçya'da derbiyi Rangers kazandı

İskoçya Premier Lig'in 30. haftasında Celtic ile Glasgow Rangers karşı karşıya geldi. Celtic Park'ta oynanan maçta Rangers, deplasmanda Celtic'i 3-2 mağlup etti.

Haber Merkezi16 Mart 2025 Pazar 17:50 - Güncelleme:
İskoçya'da derbiyi Rangers kazandı
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İskoçya Premier Lig'in 30. haftasında Celtic ile Glasgow Rangers karşı karşıya geldi.

Celtic Park'ta oynanan maçta Rangers, deplasmanda Celtic'i 3-2 mağlup etti.

Maçın hemen başında, 4. dakikada Nicolas Raskin ile öne geçen Rangers, 37. dakikada Mohammed Diomande ile ilk yarıda farkı 2'ye çıkardı.

İlk yarı 2-0'lık Rangers üstünlüğüyle biterken ikinci yarıya etkili başlayan ev sahibi Celtic, Daizen Maeda ile 49. dakikada farkı bire indirdi.

Ardından Celtic'te sahneye çıkan Reo Hatate, dev derbide skoru eşitledi.

88. dakikada sahneye çıkan Hamza Igamane, dev derbide Rangers'a galibiyeti getirdi.

Bu sonuçla birlikte Rangers ise son 10 maçta 7. kez galip gelmiş oldu ve puanını 62'ye yükseltti.

Celtic ise ligde 2 maç aradan sonra yenildi fakat 75 puanla liderliğini sürdürdü.

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