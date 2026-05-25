İSTANBUL 25°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mayıs 2026 Pazartesi / 9 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,725
  • EURO
    53,5005
  • ALTIN
    6708.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İskoçya'dan Scott McTominay için dikkat çeken jest
Spor

İskoçya'dan Scott McTominay için dikkat çeken jest

Scott McTominay için İskoçya'da özel olarak 20 sterlinlik banknot basıldı. Üzerinde yıldız futbolcunun röveşata golünün yer aldığı sınırlı sayıdaki banknotların satışından elde edilecek gelir ise evsizlikle mücadele eden bir vakfa bağışlanacak. Banknot, İskoçya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'na katılımını simgeleyen özel bir kutlama kapsamında hazırlandı.

AA25 Mayıs 2026 Pazartesi 19:21 - Güncelleme:
İskoçya'dan Scott McTominay için dikkat çeken jest
ABONE OL

İskoçya'da Scott McTominay'in attığı röveşata golün işlendiği 20 sterlinlik banknot basıldı.

Royal Bank of Scotland'dan yapılan açıklamada, "Sadece 100 adet bulunuyor; bunların 50'si dağıtılacak, 25'i çekilişte, 25'i ise açık artırmada verilecek. Şimdi birini kazanma şansı sizin olabilir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada 22 Mayıs'ta başlayan çekiliş ve açık artırmanın 26 Haziran'da sona ereceği ve elde edilen gelirin evsizlikle mücadele eden bir vakfa bağışlanacağı aktarıldı.

McTominay'in yer aldığı banknot, İskoçya Milli Takımı'nın 18 Kasım 2025'te Danimarka'yı 4-2 mağlup ederek 1998'den bu yana ilk kez FIFA 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmasını kutlamak amacıyla basıldı.

Scott McTominay, söz konusu maçta takımının ilk golünü atmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Marşa bastı, neye uğradığını şaşırdı! Panik anları kameralara yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.