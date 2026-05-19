  • İskoçya'nın Dünya Kupası kadrosu belli oldu
İskoçya'nın Dünya Kupası kadrosu belli oldu

İskoçya Milli Takımı Teknik Direktörü Steve Clarke, Dünya Kupası için belirlenen 26 kişilik geniş kadroyu açıkladı. 28 yıl aradan sonra Dünya Kupası'nda boy göstermeye hazırlanan İskoçya'da Andy Robertson, Scott McTominay ve John McGinn gibi isimler kadroda yer aldı.

AA19 Mayıs 2026 Salı 14:50
İskoçya Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı.

Teknik direktör Steve Clarke, 28 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılmaya hazırlanan İskoçya'nın 26 kişilik kadrosunu belirledi.

İskoçya, C Grubu'nda Fas, Haiti ve Brezilya ile mücadele edecek.

İskoçya'nın 26 kişilik kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Craig Gordon (Hearts), Angus Gunn (Nottingham Forest), Liam Kelly (Rangers)

Savunma: Grant Hanley (Hibernian), Jack Hendry (Al Ettifaq), Aaron Hickey (Brentford), Dominic Hyam (Wrexham), Scott McKenna (Dinamo Zagreb), Nathan Patterson (Everton), Anthony Ralston (Celtic), Andy Robertson (Liverpool), John Souttar (Rangers), Kieran Tierney (Celtic)

Orta saha: Ryan Christie (Bournemouth), Findlay Curtis (Rangers), Lewis Ferguson (Bologna), Ben Gannon-Doak (Bournemouth), Billy Gilmour (Napoli), John McGinn (Aston Villa), Kenny McLean (Norwich City), Scott McTominay (Napoli)

Forvet: Che Adams (Torino), Lyndon Dykes (Birmingham City), George Hirst (Ipswich Town), Lawrence Shankland (Hearts), Ross Stewart (Southampton).

