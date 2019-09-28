Isla sağ bek, Deniz yedek

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Ersun Yanal’dan Galatasaray derbisinde Maurico Isla sürprizi. Sarı-Lacivertliler’in hocası, uzun bir sakatlık döneminin ardından geri dönen Şilili savunmacıyı sağ bekte görevlendirirken, bu futbolcunun yokluğunda savunmanın sağında oynayan Ozan Tufan’ı sağ açıkta oynattı. Maç öncesi “Isla’ya güveniyoruz, inanıyoruz” diyen Yanal, sakatlıktan yeni çıkan sol bek Hasan Ali Kaldırım’a ise ilk 11’de yer vermeyip yedek soyundurdu. Sol bekte sezon başından beri olduğu gibi yine Nabil Dirar yer aldı. Kanarya’da stoperde Jailson-Zanka ikilisi oynarken, sol açıkta Tolga Ciğerci yer aldı. İyileşmeyen Moses ise kadrod a yer almadı. Fener’de yeni transfer Adil Rami ile Mevlüt Erdinç de yedek oturdu