Spor

İslami Dayanışma Oyunları'nda Milli halterciler, 21 madalya kazandı

Milli halterciler, Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda 13 altın, 5 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 21 madalya kazandı.

AA11 Kasım 2025 Salı 20:18
İslami Dayanışma Oyunları'nda Milli halterciler, 21 madalya kazandı
ABONE OL

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, halter branşında bugün 1 bronz madalya kazandı. Milli halterciler, oyunlarda halter branşını 13'ü altın 21 madalya ile tamamladı.

Oyunlara 8. gün yapılan müsabakalarla devam edildi.

Bulvar Riyad Arena'da Türkiye adına erkekler 94 kiloda podyuma çıkan Hakan Şükrü Kurnaz, koparmada165 kiloluk kaldırışıyla bronz madalya kazandı. Hakan Şükrü, silkmede ise 180 kilo kaldırdı.

Oyunlarda halter branşındaki yarışlar sona ererken ay-yıldızlı sporcular, bu branşta 13 altın, 5 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplamda 21 madalya kazanma başarısını gösterdi.

Popüler Haberler
