İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye zirvede!

Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde devam eden 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda 4. gün yapılan müsabakalarla geride kaldı. Ay-yıldızlı sporcular, bugün 6 altın, 2 gümüş, 2 bronz madalya ile toplam 10 madalya kazandı.

Türkiye, organizasyonda madalya sayısını 71'e çıkardı.

Millilerin ilk sırada yer aldığı madalya sıralaması şöyle:

Türkiye: 44 altın, 16 gümüş, 11 bronz

Mısır: 10 altın, 6 gümüş, 11 bronz

Özbekistan: 9 altın, 16 gümüş, 8 bronz

Kazakistan: 7 altın, 7 gümüş, 10 bronz

Nijerya: 6 altın, 5 gümüş, 3 bronz