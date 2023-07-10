İSTANBUL 30°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Temmuz 2023 Pazartesi / 22 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,0521
  • EURO
    28,5916
  • ALTIN
    1609.45
  • BIST100
    6187.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İşlem tamam! Umut Nayir imzayı atıyor
Spor

İşlem tamam! Umut Nayir imzayı atıyor

Gelecek sezona güçlü bir kadro ile başlamak isteyen Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekip Eyüpspor forması giyen başarılı forvet Umut Nayir ile anlaşma sağladı. İşte detaylar...

10 Temmuz 2023 Pazartesi 09:18 - Güncelleme:
İşlem tamam! Umut Nayir imzayı atıyor
ABONE OL

Edin Dzeko'yu Transfer eden Fenerbahçe, Umut Nayir transferini de bitiriyor. Sarı-lacivertli kulüp, bonservisi Eyüpspor'da olan ve geçen sezonu Ümraniyespor'da kiralık geçiren milli golcü Umut Nayir ile anlaşmaya vardı.

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Umut Nayir, Pazar sabahı sağlık kontrolünden geçip sonrasında 2+1 yıllık sözleşmeyi imzalayacak.

KARİYERİNİN EN İYİ SEZONUNU GEÇİRDİ

Ümraniyespor'da geride kalan sezon çıktığı 31 maçta 17 gol atıp 3 de asist yapajn Umut Nayir, Süper Lig'de bu sezona kadar attığı gol sayısını(16) tek sezonda geçmiş oldu.

Milli Takım'a da seçilen ve ilk gol sevincini de yaşayan Umut Nayir, kariyerinin en formda dönemini geçiriyor.

DZEKO, BATSHUAYI, JOAO PEDRO, SERDAR DURSUN İLE REKABET EDECEK

Fenerbahçe'nin santrfor rotasyonuna girecek olan Umut Nayir; mevcut kadroda Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Joao Pedro ve Serdar Dursun ile forma rekabeti verecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.