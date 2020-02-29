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Spor

Ismael Diomande: ''Türk askeri sayesinde güvendeyiz, Türkiye'yi seviyoruz''

Çaykur Rizesporlu Ismael Diomande, Trabzonspor maçı sonrası konuştu.

29 Şubat 2020 Cumartesi20:30 - Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 20:30

Çaykur Rizesporlu Ismael Diomande, Trabzonspor'a 5-2 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İkinci yarı kötü oynadıkları söyleyen Ismael Diomande "Bu şekilde oynamaya hakkımız yok. 45 dakikada 5 gol yenmez. Daha çok çalışmamız lazım, taraftarlarımızdan özür diliyoruz." dedi.

Türk askerlerinin şehit düşmesiyle ilgili konuşan Diomande "Türk askeri hayatını kaybetti, onlara rahmet diliyoruz. Ailelerine de sabır diliyoruz. Burası çok güzel bir ülke, biz onlar sayesinde burada güvendeyiz ve bu ülkeyi çok seviyoruz." diye konuştu.

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