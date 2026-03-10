Ismael Garcia Gomez: Okan Buruk'a minnettarım

Galatasaray'ın teknik ekibinde yer alan Ismael Garcia Gomez, Coaches Voice'a önemli açıklamalarda bulundu.

Gomez, Galatasaray'da birlikte görev aldığı teknik direktör Okan Buruk için övgü dolu sözler kullandı.

Geleceği için mesaj da veren İspanyol antrenör, Premier Lig'de çalışmak istediğini söyledi.

Ismael Garcia Gomez'in sözleri şu şekilde:

"Galatasaray benim için harika bir deneyim oldu. Türkiye'nin en büyük kulübü, bu ülkede Real Madrid'in İspanya'da veya Bayern Münih'in Almanya'da olduğu gibi aynı seviyede. Burada futbol çok daha fazlası. Galatasaray, Galatasaray lisesini ve üniversitesini de içeren kulüp çevresindeki toplulukla gurur duyuyor. Sadece futbol değil, çok sporlu bir kulüp."

OKAN BURUK'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER

"Ne kadar şanslı olduğumu ve Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk'a benim için yaptıklarından dolayı ne kadar minnettar olduğumu kelimelerle ifade edemem. Bana yardımcı antrenör olarak değil, ailesinin bir parçası olarak baktı."

"2022'de geldiğimizde, takım muhtemelen son 30 yılın en kötü sezonunu geride bırakmıştı. Real Madrid'in La Liga'da 13. sırada bitirdiğini hayal edin - o zamanlar gerçeklik ve hayal kırıklığı seviyesi buydu. Başından beri zihniyetimizi değiştirmemiz gerekiyordu. Mesajımız, geçmişin geçmişte kaldığı ve yeni bir projeye başladığımızdı."

"Kulüp, Juan Mata, Dries Mertens, Mauro Icardi ve Lucas Torreira gibi iyi oyuncuları transfer etmek için büyük çaba sarf etti. En başından beri hedef sadece önceki sezondan daha iyi olmak değildi. Hedef, şampiyonluğu kazanmaktı."

"O zamandan bu yana geçen üç sezonda üst üste üç şampiyonluk kazandık. Bunlardan ilki benim için muhtemelen en güzeli oldu."

"İkinci sezonda 102 puanla şampiyon olduk – bu, Türkiye ligi için bir rekordu. Fenerbahçe 99 puanla ikinci oldu, bu da önceki puan rekorunu aşan bir sonuçtu. Harika bir iş çıkardılar, ama biz daha iyisini yaptık. Ve geçen yıl lig ve kupa ikilisini kazandık."

GELECEĞİ İÇİN MESAJ

"Geleceğe bakarsak, Galatasaray ile sözleşmem bittiği için gelecek sezon ne olacağını bilmiyorum. Ama iki şey çok net. Birincisi, İngiltere'de çalışmak istiyorum ve bunun gerçekleşeceğini hissediyorum."

"Tekrar baş antrenörlük pozisyonuna dönmek istiyorum, ancak bir sonraki adımımın mutlaka baş antrenörlük olması gerektiği konusunda aceleci veya egolu değilim. İhtiyacım olan şey, çok şey öğrenebileceğim zorlu bir ortamda olduğumu hissetmeye devam etmek."

"Başından beri motivasyonum hep bu oldu: futbol konusunda öğrenmek, gelişmek ve büyümeye devam etmek."