Ismail Jakobs: Derbide biz daha rahat olacağız

Galatasaraylı Ismail Jakobs, Gençlerbirliği galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Ismail Jakobs, "Çok iyi bir ilk yarı çıkardık. Kontrol tamamen bizdeydi. İkinci yarıda da iyi gidiyorduk. Golden sonra özgüven kazandılar ya da bu özgüveni biz verdik. O noktadan sonra zorlandık ama kazanmayı bildik." dedi.

"DERBİDE BİZ DAHA RAHAT OLACAĞIZ"

Fenerbahçe ile oynayacakları derbi hakkında konuşan Senegalli futbolcu, "Her derbiye hazırlandığımız gibi hazırlanacağız. Herkes izlemeyi ve oynamayı sever. Taraftarımız önünde kazanmak istiyoruz. Bu maçı kazandığımız ve 4 puan fark yarattığımız için daha rahat olacağız." ifadelerini kullandı.