İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ekim 2024 Cumartesi / 9 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3054
  • EURO
    37,5445
  • ALTIN
    2928.22
  • BIST100
    8876.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ismail Jakobs: Yeni sezonda hedefimiz şampiyon olmak
Spor

Ismail Jakobs: Yeni sezonda hedefimiz şampiyon olmak

Galatasaray'ın Fransa Ligue 1 ekibi Monaco'dan transfer ettiği 25 yaşındaki Senegalli sol bek oyuncusu Ismail Jakobs, yeni sezonda şampiyon olmayı hedeflediklerini söyledi.

AA12 Ekim 2024 Cumartesi 09:58 - Güncelleme:
Ismail Jakobs: Yeni sezonda hedefimiz şampiyon olmak
ABONE OL

Senegal, 2025 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri kapsamında "Senegal Abdoulaye Wade" stadyumunda karşılaştığı Malavi'yi 4-0 mağlup etti.

Karşılaşmada 90 dakika forma giyen Galatasaray'ın yeni transferi Ismail Jakobs, maç sonrasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Galatasaray'a gelmekten oldukça mutlu olduğunu belirterek, "Yeni sezonda hedefimiz elbette şampiyon olmak ve Avrupa kupasında gidebildiğimiz yere kadar gitmek. Şu ana kadar gayet güzel gidiyoruz." dedi.

"Son 2 maçta aldığımız beraberlik biraz üzücü olsa da hala ligin lideriyiz." ifadesini kullanan Jakobs, şu aşamada şikayet edecek bir durum olmadığını dile getirdi.

"GALATASARAY HEM ULUSLARARASI BİLİNİRLİĞE SAHİP HEM DE BÜYÜK BİR TAKIM"

Almanya'nın Köln kentinde doğup büyüyen Jakobs, orada çok fazla Türk arkadaşı olduğunu belirterek, "Burada kendimi çok rahat hissediyorum. Türkiye'de oynamaya alışık olmasam da Türklerle bir arada olmaya alışığım. Hem Galatasaraylı hem de Fenerbahçeli çok fazla Türk arkadaşım vardı. Transferime doğal olarak bazıları sevinirken bazıları da üzüldü." diye konuştu.

Jakobs, Almanya ve Fransa liglerinden sonra Türkiye'yi tercih etmesinin nasıl karşılandığına ilişkin gelen soruya da "Türkiye'ye gelmemin kariyerim için olumsuz olduğunu düşünmüyorum. Galatasaray hem uluslararası bilinirliğe sahip hem de büyük bir takım. Ben gayet mutluyum." dedi.

Sakatlığıyla ilgili çıkan haberlere ilişkin de Jakobs, "Herhangi bir sakatlığım yok, ameliyat olacağım söylentileri gerçek değil. Gayet iyiyim." ifadelerini kullandı.

  • Ismail Jakobs
  • 2025 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri
  • senegal

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.