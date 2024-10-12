Ismail Jakobs: Yeni sezonda hedefimiz şampiyon olmak

Senegal, 2025 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri kapsamında "Senegal Abdoulaye Wade" stadyumunda karşılaştığı Malavi'yi 4-0 mağlup etti.

Karşılaşmada 90 dakika forma giyen Galatasaray'ın yeni transferi Ismail Jakobs, maç sonrasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Galatasaray'a gelmekten oldukça mutlu olduğunu belirterek, "Yeni sezonda hedefimiz elbette şampiyon olmak ve Avrupa kupasında gidebildiğimiz yere kadar gitmek. Şu ana kadar gayet güzel gidiyoruz." dedi.

"Son 2 maçta aldığımız beraberlik biraz üzücü olsa da hala ligin lideriyiz." ifadesini kullanan Jakobs, şu aşamada şikayet edecek bir durum olmadığını dile getirdi.

"GALATASARAY HEM ULUSLARARASI BİLİNİRLİĞE SAHİP HEM DE BÜYÜK BİR TAKIM"



Almanya'nın Köln kentinde doğup büyüyen Jakobs, orada çok fazla Türk arkadaşı olduğunu belirterek, "Burada kendimi çok rahat hissediyorum. Türkiye'de oynamaya alışık olmasam da Türklerle bir arada olmaya alışığım. Hem Galatasaraylı hem de Fenerbahçeli çok fazla Türk arkadaşım vardı. Transferime doğal olarak bazıları sevinirken bazıları da üzüldü." diye konuştu.

Jakobs, Almanya ve Fransa liglerinden sonra Türkiye'yi tercih etmesinin nasıl karşılandığına ilişkin gelen soruya da "Türkiye'ye gelmemin kariyerim için olumsuz olduğunu düşünmüyorum. Galatasaray hem uluslararası bilinirliğe sahip hem de büyük bir takım. Ben gayet mutluyum." dedi.

Sakatlığıyla ilgili çıkan haberlere ilişkin de Jakobs, "Herhangi bir sakatlığım yok, ameliyat olacağım söylentileri gerçek değil. Gayet iyiyim." ifadelerini kullandı.

