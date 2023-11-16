Üst üste gelen sakatlıklar sebebiyle ara transferde stoper takviyesi yapacak Fenerbahçe'de bir önemli operasyon da kanatlarda gerçekleşecek. Sarı lacivertliler, İsmail Kartal'ın kalemini kırdığı iki lejyoner forvetle yolları ayırma kararı aldı.

Sezonun ilk transferi olarak bedelsiz kadroya katılan Ryan Kent ile Fenerbahçe'de ikinci sezonunu yaşayan Joshua King devre arasında elden çıkarılacak.

SHEFFIELD UNİTED İLE FLÖRT EDİYOR

Düzenli forma şansı bulamadığı için mutsuz olan Kent takımdan ayrılmaya hazır. İsmail Hoca'nın oyun planlarında yer almayan İngiliz oyuncu Premier Lig ekiplerinden Sheffield United ile flört ediyor.

KING'İN DURUMU BİRAZ FARKLI

Sağlığı el verdikçe forma giyen ve görev aldığı maçlarda önemli katkı sağlayan Joshua King'in ise durumu biraz daha farklı. Norveçli, kronik sakatlığı sebebiyle devamlılık sağlayamadığı için gözden çıkarıldı. Kent'i kiralık ya da satılık olarak göndermek isteyen sarı lacivertliler, sezon sonunda sözleşmesi bitecek King'e ise anlaşmalı fesih teklifi yapacak.

KANATLARA EN AZ İKİ TAKVİYE

Sakatlıktan yeni çıkan Cengiz Ünder ve Emre Mor'dan da istenen performansı alamayan Fenerbahçe, bu vedaların ardından kanatlara en az iki takviye yapmayı planlıyor. Transferde yine yabancı oyuncular üzerinde duruluyor.