İsmail Kartal: Şampiyonluğu son haftaya taşıyacağız

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 37. haftasında RAMS Park'ta karşı karşıya geliyor. Zorlu maç öncesinde Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal konuştu.

İsmail Kartal açıklamasında, "Öncelikle şuradan başlamak istiyorum sezon başından bu yana çok ağır gündemlere maruz kaldık, kalmaya da devam ediyoruz. İlk maçta çok ciddi sakatlıklarımız vardı. Bugün de 6 tane eksikle buraya geldik. Bugün de Fenerbahçe'yi en iyi temsil edecek oyuncularımızla mücadele edeceğiz. Sonuçta buraya biz sezon başından bugüne kadar bütün yaşadıklarımıza rağmen kazanmak için geldik. Burada alacağımız bir 3 puanla her şeyi son haftaya taşıyabileceğimizi düşünüyorum. Bugün de 3 puan alıp her şeyi son haftaya taşımayı düşünüyoruz. " ifadelerini kullandı. İsmail Kartal kanat seçimiyle ilgili olarak, "2 kanat oyuncumuzun 2'si de sakat oraya en yatkın oyuncumuz Szymanski. Biraz da mecburiyetten bunu yapmak zorundayız. Biz ne olursa olsun bugün 3 puan almak istiyoruz."

BATSHUAYI TERCİHİ

İsmail Kartal, Batshuayi tercihiyle ilgili olarak, "Bizim 3 tane santrformuz var Dzeko, Batshuayi, Serdar Dursun. Dzeko çok tecrübeli. İkisi de bize bu sezon çok büyük katkı verdi. Maç maç düşünüyoruz. İki oyuncum da bize çok büyük saygı göstererek bugünlere geldiler. " dedi.