İsmail Kartal: 8 maçı kazanıp şampiyon olmak istiyoruz

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Adana Demirspor maçı öncesi konuştu.

İsmail Kartal yaptığı açıklamada, "Trabzonspor maçında yaşadıklarımız ve bize yaşatılanlar ortada. Camia olarak bir bütün olduk. Bir aradayız. İki haftalık süreçte oyuncularımızla idman yaptık, toplantı yaptık. Moral olarak iyi durumdayız. 8 maçı kazanıp, şampiyon olmak istiyoruz." dedi.

"MORALLERİ BOZUKTU"

Oyuncuların moralinin bozuk olduğunu söyleyen Kartal, "Bazı oyuncularımız ilk defa Trabzon'daki gibi bir şey gördüklerini söylediler. Moralleri bozuktu, konuştuk. Arada bir istememize rağmen Türkiye'de görmek istemediğimiz olaylar olduğunu söyledik. Yolumuza odaklanmamız gerektiğini anlattık. Birlik ve bütünlük sağlandı." ifadelerini kullandı.

"YÖNETİM YETKİYİ KULLANACAK"

İsmail Kartal son olarak, "Başkanımızın çağrısına genel kurul üyeleri tam destek ve yetki verdi. Bundan sonra kulüp menfaati doğrultusunda bu yetkileri kullanacaklardır." açıklamasında bulundu.