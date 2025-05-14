İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Mayıs 2025 Çarşamba / 17 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,779
  • EURO
    43,4685
  • ALTIN
    3971.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İsmail Kartal açıkladı! Fenerbahçe'ye dönüş sorusuna cevap
Spor

İsmail Kartal açıkladı! Fenerbahçe'ye dönüş sorusuna cevap

İran ekibi Persepolis'te teknik direktörlük kariyerini sürdüren İsmail Kartal, Fenerbahçe'ye dönüş ihtimali ile ilgili gelen soruya cevap verdi.

Haber Merkezi14 Mayıs 2025 Çarşamba 19:33 - Güncelleme:
İsmail Kartal açıkladı! Fenerbahçe'ye dönüş sorusuna cevap
ABONE OL

Persepolis Teknik Direktörü İsmail Kartal, Havadar ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal, Fenerbahçe için gelen soruya da cevap verdi.

Kartal, "Burada şansınız az kaldı. Fenerbahçe'den teklif gelirse kabul eder misiniz? Bir gün Fenerbahçe'ye döner misiniz?" sorusunun ardından, "Şu anda Persepolis ile bir yıl daha mukavelem var. Böyle bir şey olsa bile Persepolis'i bırakıp Fenerbahçe'ye gitmem doğru olmaz." yanıtını verdi.

Fenerbahçe ile geçen yıl sözleşmesinin bitmesinin ardından sarı-lacivertlilerden ayrılan İsmail Kartal, ocak ayında Persepolis'in başına geçmişti. İran ekibinin başında 15 maça çıkan İsmail Kartal, 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

ÖNERİLEN VİDEO

Bayraktar TB3'ler peş peşe havalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.