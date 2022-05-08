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  • İsmail Kartal: Beşiktaş çok sert oynadı, hakem de buna müsaade etti
Spor

İsmail Kartal: Beşiktaş çok sert oynadı, hakem de buna müsaade etti

Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

8 Mayıs 2022 Pazar 21:46 - Güncelleme:
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Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş karşısında aldıkları 1-1'lik beraberliğin ardından konuştu.

Beşiktaş'ın çok sert oynadığını dile getiren İsmail Kartal, "Maçın çok zor olacağını biliyorduk, Beşiktaş çok sert oynadı, gerçekten çok sert oynadı, hakem de buna müsaade etti. Biz 55. dakikaya kadar istediğimiz futbolu oynayamadık. Oyun çok durdu... Beşiktaş derbisinde çok iyi mücadele ettik, buradan bir puan aldık ancak biz buraya kazanmak için geldik, olmadı. Beşiktaş, kendi taraftarının da baskısıyla çok sert oynadı, biz daha fazla futbol oynamak istedik. Bu kadar baskı ve sertliğe rağmen buradan bir puan aldık. Beşiktaş'a da bundan sonra başarılar diliyorum." dedi.

"Puan puandır" diyen İsmail Kartal, "Bizim en önemli kilit oyuncularımız yoktu, buna rağmen sahada olan futbolcularımız elinden gelen her şeyi yaparak diğer arkadaşlarını aratmadı. 12 maçtır kendi evinde derbileri kaybetmeyen bir Beşiktaş var, buradan da bir puan aldık, puan puandır. Şimdi en iyi şekilde Karagümrük maçına hazırlanacağız." şeklinde konuştu.

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