İsmail Kartal, bir daha yol kazası istemiyor! ''Zoru başarmalısınız''

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, eksik kadroya rağmen futbolcularına göz açtırmıyor.

Tecrübeli çalıştırıcı, çift idman ile öğrencilerini hedef maçlara hazırlıyor.

"ZORU BAŞARMALISINIZ"

Kartal, son antrenman öncesinde yaptığı konuşmada, "Artık kulvar sayısı ikiden üçe yükselecek. İlk 22 maçta ortaya koyduğunuz kalitenizin üstüne katarak devam etmeli ve zoru başarmalısınız. Çünkü bu sezon taraftar ve camia bizden başarı bekliyor. Önümüzdeki ilk hedefimiz Fatih Karagümrük maçı. Milli aralardan sonra takımların yaşadığı konsantrasyon eksikliğini yaşamayalım. Kazanıp, yolumuza devam edelim" diyerek oyuncularını motive etti.