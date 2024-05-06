İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mayıs 2024 Pazartesi / 28 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3018
  • EURO
    34,8438
  • ALTIN
    2413.05
  • BIST100
    10267.1
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İsmail Kartal: Biz önümüze bakacağız
Spor

İsmail Kartal: Biz önümüze bakacağız

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Konyaspor maçından önce görüşlerini aktardı.

6 Mayıs 2024 Pazartesi 19:36 - Güncelleme:
İsmail Kartal: Biz önümüze bakacağız
ABONE OL

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Konyaspor karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal, "Teknik direktör değişimlerinde takımların motivasyonları yükselebiliyor. Biz önümüzde bakacağız. Konyaspor'da iyi bir takım, kazanmak isteyeceklerdir. Oyuncularımın morali iyi, biz inşallah kazanarak devam etmek istiyoruz." dedi.

Orta sahadaki Mert Hakan Yandaş tercihi için konuşan İsmail Kartal, "İsmail Yüksek'in sakatlığı bizim için önemli. Bir Türk oyuncuyu oynatmamız gerekiyordu ve rakibin oyun anlayışına bakıp orada Mert Hakan'ı tercih ettik." sözlerini sarf etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.