İsmail Kartal: Bu sezon biz şampiyon olacağız

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü İsmail Kartal yönetiminde sezona merhaba dedi.

Sarı-lacivertli takım, Kartal yönetiminde Samandıra'da sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

İsmail Kartal, ilk antrenmanda futbolcularına hitaben, "Eğer saygı olmazsa, inanç olmazsa ve iyi çalışmazsak hiçbir şansımız yok. Açık ve net söylüyorum. Beni zamanla çok iyi tanıyacaksınız. Ben de sizin gibi futboldan geldim. Hayatımı Fenerbahçe'ye verdim. El ele verip camiamızı ve taraftarlarımızı mutlu edeceğiz." dedi.

"CAMİANIN BEKLENTİSİ ÇOK BÜYÜK"

Deneyimli teknik adam, daha sonra basın mensuplarına ise, "Yeni sezonu açmış bulunuyoruz. Ayın 5'in milli takımdan gelen oyuncularımız da bize katılacak ve Rusya kampına gideceğiz. Ara ara basın mensupları ile buluşacağız. 9 sene oldu, artık buna bir son vermeliyiz. İnşallah bu sezon biz şampiyon olacağız, camianın beklentisi çok büyük. İnşallah onları mahcup etmeyeceğiz." şeklinde konuştu.