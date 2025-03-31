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Spor

İsmail Kartal: Daha önce görmediğim şeyler görüyorum

Persepolis Teknik Direktörü İsmail Kartal, ligde Shams Azar Qazvin'e 3-2 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi31 Mart 2025 Pazartesi 01:23 - Güncelleme:
İsmail Kartal: Daha önce görmediğim şeyler görüyorum
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İran Ligi'nde İsmail Kartal'ın ekibi Persepolis, Shams Azar Qazvin'e deplasmanda 3-2 mağlup oldu.

İki takımın yedek kulübesi arasında maçın son düdüğü sonrası tartışma çıktı. İsmail Kartal, rakip takım teknik direktörü Mehdi Rahmati'nin elini sıkmayı reddetti.

Karşılaşmanın ardından maçı değerlendiren İsmail Kartal, "Beklediğim kaliteyi gösteremedik. Milli oyuncularımızın birçoğu yorgundu. Geçtiğimiz hafta iyi antrenman yapamayan birkaç sakat futbolcumuz vardı ama bunlar bahane olmamalı." dedi.

Kartal, sözlerine, "Persepolis, sahaya her çıktığında savaşmalı ve iyi oynamalı. Rakibimiz çok iyi mücadele etti ve kazanmayı hak etti, onları kutluyorum ama şunu da söylemek istiyorum; biz futbol oynamak isteyen bir takımız." diye devam etti.

Karşılaşmanın hakemleri için tepki gösteren İsmail Kartal, "Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir zaman kaybı yok! Hakemler oyunun hızlanmasına izin vermeli. Her maçta rakip yedek kulübesi hakemin üzerinde baskı kuruyor. Burada, daha önce görmediğim şeyler görüyorum ve bunlar normal değil." dedi.

İsmail Kartal, son olarak, "Sezon sonuna kadar elimizden gelen her şeyi yapacağız. Elimizdeki oyuncularla devam etmek zorundayız. Sezona devam etmeliyiz. Önümüzdeki maçları kazanmak istiyoruz. Oyuncular bu maçtan bir ders çıkarmalı." sözlerini sarf etti.

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