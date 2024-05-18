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  • İsmail Kartal derbiye tam motive! ''Son görev, rakibimizi evinde yenmek''
Spor

İsmail Kartal derbiye tam motive! ''Son görev, rakibimizi evinde yenmek''

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Galatasaray maçı öncesi öğrencilerine uyarılarda bulundu. İşte İsmail Kartal'ın o sözleri...

Fanatik18 Mayıs 2024 Cumartesi 11:18 - Güncelleme:
İsmail Kartal derbiye tam motive! ''Son görev, rakibimizi evinde yenmek''
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Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Galatasaray maçı öncesi öğrencileriyle toplantı yaptı.

Teknik heyet ve futbolcuların, bu sezon büyük maçlar öncesi gelenek haline gelen yemek organizasyonunda buluştuğu öğrenildi.

"BEN SİZE İNANIYORUM"

Hep birlikte hem yemek yenildiği hem de Galatasaray maçına yönelik konuşmalar yapıldığı belirtildi. İsmail Kartal'ın öğrencilerine, "Ben size inanıyorum. Derbiyi kazanıp iddiamızı son haftaya taşıyacağız. Buna şüphem yok" dediği kaydedildi.

"BİZE DÜŞEN GÖREV BU"

Tecrübeli oyuncuların da takıma yönelik konuşmada, "Şampiyonluk bizim elimizde değil. Ancak üzerimize düşen son görev, ezeli rakibimizi kendi taraftarı önünde yenmek" ifadelerini kullandıkları öğrenildi.

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