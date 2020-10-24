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Spor

İsmail Kartal: Duran topta yediğimiz gol beni üzdü

İH Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Gaziantep FK maçının ardından, 'Duran topla gol yemek beni üzdü' dedi.

IHA24 Ekim 2020 Cumartesi 19:50 - Güncelleme: 24 Ekim 2020 Cumartesi 19:50
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Süper Lig’in 6. haftasında Konyaspor, deplasmanda Gaziantep FK’ya 1-mağlup oldu. Maçın ardından Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kartal, iyi oynadıkları maçta duran topla gol yediklerini belirterek, “Maça iyi hazırlandık. İyi başladık, net pozisyonlarımız var rakibe pozisyon vermedik. Ortaya koyduğumuz mücadelenin karşılığı bu olmamalıdır. 

Duran toptan bir gol yedik. En çok buna üzüldüm. Elimdeki oyuncuları değerlendirmeye çalışıyorum. Bu maçta olmadı. Ama diğer maçlarda olmayacak anlamına gelmiyor. İki maçtır iyi oynuyoruz ancak talihsiz goller yiyoruz. Özellikle duran topta yediğimiz gol beni üzdü. Rakibin pozisyonu yok. Bizim ise çok sayıda pozisyonumuz oldu ama değerlendiremedik” diye konuştu.

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