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Spor

İsmail Kartal: Edin Visca'yı aldılar, Visca'yı kim istemez?

Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde evinde Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

6 Mart 2022 Pazar 22:43 - Güncelleme: 6 Mart 2022 Pazar 22:43
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Trabzonspor ile ilgili olarak açıklama yaptı.

"Trabzonspor tarihin en iyi takımı mı?" sorusunu yanıtlayan İsmail Kartal, "Abdullah Avcı'yı tebrik etmek lazım. Geldiği günden beri kendisinin ve Trabzonspor'un yükselişi var. Ancak şunu unutmayalım, en çok ve en pahalı transferleri yapan takım Trabzonspor." dedi.

Açıklamalarına devam eden İsmail Kartal, "Biz transfer yapamadık. Bazı takımlar da yapamadı. Devre arasında bile oyuncu aldılar. Edin Visca'yı aldılar, Visca'yı kim istemez. Biz de transfer yapmak isterdik. Onlar geçen seneden planlamalarını yaptıkları için bunu iyi değerlendirdiler, avantaj sağladılar. Gelecek sene ne olur bilemem." diye konuştu.

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