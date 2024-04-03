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Spor

İsmail Kartal: Fenerbahçe'nin kim olduğunu herkese gösterelim

Süper Lig'de Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, antrenmanda oyuncularına seslendi.

Sabah3 Nisan 2024 Çarşamba 09:40 - Güncelleme:
İsmail Kartal: Fenerbahçe'nin kim olduğunu herkese gösterelim
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Milli araya Trabzonspor galibiyetiyle giren Fenerbahçe, ara sonrasında bugün Adana Demirspor'u konuk ediyor. Olağanüstü genel kurul gölgesinde bu maça hazırlanan sarı-lacivertlilerde zorlu mücadelede tek hedef; 3 puan. Teknik direktör İsmail Kartal da parolayı "zafer" olarak belirledi.

Oyuncular da kenetlendi ve Ülker Stadı'nı hınca hınç dolduran taraftarı önünde tüm spor kamuoyuna resital sunmak istiyorlar.

"HERKES BİZE KARŞI"

Teknik direktör İsmail Kartal, dünkü idmanda öğrencilerine şu cümlelerle seslendi: "Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Son yaşadıklarımız ortada. Bütün herkes bize karşı cephe almış durumda. Bizi aşağıya çekmek isteyenlere cevabımızı en iyi sahada vereceğiz. Bu yaşadıklarımızı unutmayın ama düdük çaldığında sadece sahaya odaklanın. Taraftarımıza, camiamıza güzel bir galibiyet hediye edelim. Fenerbahçe'nin kim olduğunu herkese gösterelim."

İSMAİL KARTAL ÜSTÜN

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, bugüne kadar 6 kez rakip oldu. Bu süreçte Kartal'ın ekipleri 4 galibiyet elde ederken, Karaman'ın takımları da 2 galibiyet aldı.

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