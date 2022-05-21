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Spor

İsmail Kartal, Fenerbahçe'ye veda etti! ''Bugün itibariyle sözleşmem bitti''

Süper Lig'in son haftasında Yeni Malatyaspor'u 5-0 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Sözleşmesinin bittiğini belirten İsmail Kartal, 'Bundan sonrası için kararı başkanımız ve yönetimimiz verecek.' ifadelerini kullandı.

21 Mayıs 2022 Cumartesi 21:41 - Güncelleme:
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Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Yeni Malatyaspor'u 5-0 yendikleri maçın ardından konuştu.

Maçı çok kısa değerlendiren İsmail Kartal, "Maçta konuşacak bir şey yok, rakibimizin durumu ortada. Allah yardımcıları olsun, böylesine güzel bir şehrin daha güzel bir yerde olması lazım. Maça iyi başladık ve skoru da bulduk." dedi.

"BUGÜN İTİBARİYLE SÖZLEŞMEM BİTTİ"

Fenerbahçe'ye veda eden İsmail Kartal, "5.5 aylık süre içerisinde Samandıra personeline, ekibime ve verdiğim mesajları çok iyi anlayan Fenerbahçe taraftarına çok teşekkür ederim. Ben, ilk geldiğim zaman Fenerbahçe taraftarının ne istediğini biliyorum demiştim ve şu ana kadar taraftarımızın istediklerini verdik. Bunların hepsini yapan da oyuncu grubumuz. Çok iyi mücadele ederek, iyi oynayarak... Camiamızın birleşmesi beni çok mutlu etti, ben bunları hayal ederek başlamıştım. Ben ilk gün neredeysem, bugün de oradayım. Bugün itibariyle sözleşmem bitti, bundan sonrası için kararı başkanımız ve yönetimimiz verecek. Fenerbahçemiz için de benim için hayırlısı olsun." dedi.

"BUGÜNLERE OYUNCULARIMIZLA BERABER GELDİK"

Futbolcularınden övgüyle bahseden Kartal, "Biz bugünlere oyuncularımızla beraber geldik. Birbirimize saygılı bir şekilde geldik ve ne istediğimi çok net bir şekilde anlattım. Adaletlice, saygılıca bu seviyelere kadar geldik. Bugün, bu takım bu seviyeye geldiyse en büyük pay sahibi futbolcularımızın ve taraftarımızın." ifadelerini kullandı.

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