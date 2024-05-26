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Spor

İsmail Kartal: Gerçek şampiyonunu kim olduğunun farkındalar

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, İstanbulspor ile oynayacakları maçtan önce konuştu.

26 Mayıs 2024 Pazar 17:58 - Güncelleme:
İsmail Kartal: Gerçek şampiyonunu kim olduğunun farkındalar
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, İstanbulspor maçı öncesi açıklamalar yaptı.

İsmail Kartal yaptığı açıklamada, "Kendi taraftarımızın önünde şampiyon takım olarak, iyi futbol oynayarak, rakibimizin maçını bekleyip sezonu şampiyon olarak tamamlamak istiyoruz. Rams Park'tan, Trabzon'dan nasıl çıktığımızı herkes gördü. Gerçek şampiyonunu kim olduğunun farkındalar. Şampiyon takım olarak oynayıp kazanmak istiyoruz. Şampiyon olarak bu akşam burada sezonu kapatabiliriz diye düşünüyorum." dedi.

İsmail Kartal ayrıca, "Taraftarımızı da mutlu etmek için iyi mücadele etmemiz gerekiyor. İyi futbol oynayarak sezonu bitirmek istiyoruz." diye konuştu.

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