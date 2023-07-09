İsmail Kartal: Henüz hazır değiliz

Gazprom Arena'da normal süresi 0-0 biten, penaltılarda ise Zenit'in 4-3 galip geldiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İsmail Kartal, "Hazırlık maçı olmasına rağmen her iki takım açısından da güzel bir müsabaka oldu. Buraya normal şartlarda 6 gün antrenman yaparak geldik. Milli takımdan dönen oyuncularımız daha da az, 3-4 gün çalışabildi." dedi.



Bazı sakat oyuncuları bu maçta oynatmadıklarını dile getiren Kartal, "Bazılarını da son bölümde oyuna alarak onları koruduk. Sakatlık riskini ortadan kaldırmak için yaygın bir şekilde 90 dakikayı bitirmeyi hedefliyorduk. Sonuçta 35 bin taraftarın gelmesi ve bu maça önem vermeleri, güzel bir statta oynamamız her iki takım futbolcularını da heyecanlandırdı, motive etti. Normal süresi 0-0 biten maçta Zenit penaltılarla kazanmasını bildi, tebrik ederiz. Zenit'i daha önce İstanbul'da ağırladığımız için bizi de buraya davet etmişlerdi. Biz de icabet edip turnuvaya katıldık. Yüzde yüz hazır gelemedik. Hem hazırlanmaya çalışıyoruz hem de güzel kamp geçirip, güzel oynayıp, ülkemize geri dönmek istiyoruz." diye konuştu.

"ZAMANLA YARIŞIYORUZ"

Zenit'in 3. maçı olduğu ancak Fenerbahçe'nin ilk maçına çıkmasına rağmen futbolcuların fiziksel olarak hazır olduklarının gözlendiği yorumu üzerine İsmail Kartal, zamanla yarıştıklarını ve 26 Temmuz'da UEFA Konferans Ligi eleme turu maçına çıkacaklarını hatırlattı.

Geçtiğimiz sezonun deprem felaketi, seçim, Dünya Kupası gibi olaylar nedeniyle uzun sürdüğünü, oyuncuların daha fazla dinlenmesi gerektiğini aktaran deneyimli teknik adam, "Milli takımda oynayan oyuncularımıza 4 gün daha fazla izin verdik. Normalde 28 Haziran'da toplanacaktık. Birinci planım hazırdı, sıkıştırılmış bir program. İkinci planı devreye soktuk. Kademe kademe gidiyoruz. Dzeko'yu hiç oynatmadık. Diğer oyuncuları da 70. dakikalarda sahaya aldık. Kamp dönemini yayarak geçirmeye çalışıyoruz. Sakatlık olmadan, güzel bir hazırlık dönemi geçirerek İstanbul'a dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"ARAMIZA KATILACAK OYUNCULAR OLACAK"

Transfer çalışmalarına değinen İsmail Kartal, "Aramıza katılacak oyuncular da olacak. Bir plan var. Şu anda oyuncularımın enerjisi iyi. Hepsi çok istekli ve bunu sahada gösterdiler. İnşallah her geçen gün üstüne koyarak, en iyi şekilde UEFA Konferans Ligi maçına hazırlanacağımızı düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

Kadroya yapılacak takviyeler olacağını aktaran Kartal, "İmza töreninde de bahsettim. Aramıza katılacak oyuncular var. Mevki olarak bahsedeceksem; savunma, orta alan ve hücum hattına oyuncular gelecek. Başkan ve yöneticiler benim verdiğim rapor doğrultusunda çalışmalar yürütüyor. Çalışmaları beraber yürütüyoruz. Yakın zamanda bazı isimlerin kulüp tarafından açıklanacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Takımın Zenit karşısındaki performansını değerlendiren İsmail Kartal, "İsmail Yüksek'in performansı gayet iyiydi. İlk yarı başka ikinci yarı başka oynadık. Her iki yarıda da isteklerim farklıydı. İlk yarı topun karşısında bekleyen, kompakt kalan bir takımdık. Henüz hazır olmadığımız için bunu tercih ettik. İkinci yarı daha dinamik oyuncular oyuna girdiği için daha hızlı pas trafiğiyle oynadık. Özellikle Kent, Oosterwolde, Osayi-Samuel, Rossi, İrfan Can Kahveci'nin etkili oyunuyla tehlikeli ataklar geliştirmeye başladık. Asıl planlarım bunlar değil. Yavaş yavaş, rakibe ve maça göre analizler yaparak çalışıyoruz. Bu akşamki planlar bunlardı. Bu planlarımız güzel işledi. Oyuncularımı tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"FENERBAHÇE HERKESİ YENMEK İÇİN SAHAYA ÇIKAR"

Bir Rus basın mensubunun, UEFA Konferans Ligi'nde Kızılyıldız ile karşılaşacaklarını hatırlatması üzerine Kartal, "Fenerbahçe futbol takımı her zaman, her yerde, herkesi yenmek için sahaya çıkar. O maçı da kazanmak için sahaya çıkacağız." diye konuştu.



İsmail Kartal, turnuvaya katılan takımların seviyesiyle ilgili bir soruya da, "Turnuva Avrupa'nın önde gelen takımlarından oluşuyor. Gönül isterdi ki takımların yüzde yüz hazır olduğu bir ortamda, Avrupa kupası maçlarında karşılaşalım. Hazırlık döneminde olmamıza rağmen güçlü takımlarla maç yapmak bizim için değerli. Hazırlıkları sürdürüp, kendi kalitemizi ortaya koyarak, burada güzel izler bırakarak ülkemize dönmek istiyoruz." yanıtını verdi.