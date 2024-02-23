İsmail Kartal: İç sahada da işleri yoluna koymanın zamanı geldi

Fenerbahçe'de hem teknik ekibin hem de takımın tecrübeli isimlerinin bir numaralı gündemi, Kadıköy'de yaşanan puan kayıplarına artık son vermek...

İsmail Kartal, Rize dönüşünde bu konuda takımına bir konuşma yapmıştı. Dün deneyimli teknik adamın bir kez daha öğrencileriyle bu konuda bir toplantı gerçekleştirdiği kaydedildi. Kartal, futbolcularını müthiş deplasman karneleri için yeniden tebrik etti. 62 yaşındaki teknik adam, "Artık iç sahada da işleri yoluna koymanın zamanı geldi. Kadıköy'de kayıp kredimiz kalmadı. Kasımpaşa maçı bizim için bir milat olsun. Ligde taraftarımız önünde çıkacağımız 6 sınavımız kaldı. Bu maçlardan 18 puanı cebimize koyalım ve şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde edelim" ifadelerini kullandığı kaydedildi.

"HEPİNİZE İHTİYACIM VAR"

İsmail Kartal'ın kadrodaki rekabete de değinerek, "Çok güçlü bir takımız. Her pozisyonda rekabet çok yüksek. Şampiyonluk yolunda hepinize ihtiyacım var. Burada bir aileyiz. Hepimiz birbirimize destek oluyoruz. Bu da bizim en güçlü yönlerimizden biri. Rakibe göre, maç maç hazırlık yaparak 11'i belirliyoruz. Herkese şans gelecek ve üzerinize düşen görevlerine yerine getireceğinizden şüphem yok" dediği belirtildi.