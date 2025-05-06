İSTANBUL 25°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mayıs 2025 Salı / 9 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,6208
  • EURO
    43,8129
  • ALTIN
    4217.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İsmail Kartal için karar verildi! Herkes ters köşe oldu
Spor

İsmail Kartal için karar verildi! Herkes ters köşe oldu

Fenerbahçe'de geçirdiği başarılı sezona rağmen takımdan ayrılan İsmail Kartal bu sürecin ardından İran ekibi Persopolis'e imza atmıştı. Başarılı hoca ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. İşte İsmail Kartal haberinin detayları...

Haber Merkezi6 Mayıs 2025 Salı 18:45 - Güncelleme:
İsmail Kartal için karar verildi! Herkes ters köşe oldu
ABONE OL

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de başarılı bir sezon geçiren İsmail Kartal buna rağmen sarı-lacivertli ekipten ayrılmıştı. Tecrübeli hoca bunun ardından ise geçtiğimiz aylarda İran ekibi Persepolis'in başına geçti. Burada başarılı maçlar çıkartan tecrübeli hoca daha sonra aldığı kötü sonuçlarla şampiyonluğu Traktör Sazi'ye kaptırdı.

YENİDEN TÜRKİYE'YE DÖNEBİLİR

Gelecek sezon için bazı Süper Lig ekiplerinin İsmail Kartal ile temas geçeceği öğrenildi. 62 yaşındaki teknik direktörün bu nedenle tekrar Türkiye'ye dönme ihtimalinin olduğu gelen bilgiler arasında. Kartal'ın da yeniden dönmeye yeşil ışık yakabileceği de iddialar arasında. Ancak İran ekibi Persopolis de başarılı hoca ile yola devam etmek istiyor. Son kararı İsmail Kartal verecek.

FENERBAHÇE KARNESİ

İsmail Kartal, geçen sezon yönetiminde olduğu Fenerbahçe ile 58 maça çıktı. Tecrübeli teknik direktör bu maçlarda takımıyla 44 galibiyet elde ederken 7 beraberlik ve 7 de mağlubiyet yaşadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.