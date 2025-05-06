Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de başarılı bir sezon geçiren İsmail Kartal buna rağmen sarı-lacivertli ekipten ayrılmıştı. Tecrübeli hoca bunun ardından ise geçtiğimiz aylarda İran ekibi Persepolis'in başına geçti. Burada başarılı maçlar çıkartan tecrübeli hoca daha sonra aldığı kötü sonuçlarla şampiyonluğu Traktör Sazi'ye kaptırdı.

YENİDEN TÜRKİYE'YE DÖNEBİLİR

Gelecek sezon için bazı Süper Lig ekiplerinin İsmail Kartal ile temas geçeceği öğrenildi. 62 yaşındaki teknik direktörün bu nedenle tekrar Türkiye'ye dönme ihtimalinin olduğu gelen bilgiler arasında. Kartal'ın da yeniden dönmeye yeşil ışık yakabileceği de iddialar arasında. Ancak İran ekibi Persopolis de başarılı hoca ile yola devam etmek istiyor. Son kararı İsmail Kartal verecek.

FENERBAHÇE KARNESİ

İsmail Kartal, geçen sezon yönetiminde olduğu Fenerbahçe ile 58 maça çıktı. Tecrübeli teknik direktör bu maçlarda takımıyla 44 galibiyet elde ederken 7 beraberlik ve 7 de mağlubiyet yaşadı.